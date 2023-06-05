MasterChef Tanya'nın sevgilisi görenleri hayrete düşürdü! Acun Ilıcalı kovmuştu... İşte o isim! MasterChef yarışmasında adını duyuran Tanya Kilitkayalı, şimdilerde kendi kitabını çıkardı. Kıbrıs'ta yaşayan ve başarılarına yenilerine ekleyen güzel ismin sevgilisi ise herkesi şaşırttı.

MasterChef yarışmasına katılan Tanya Kilitkayalı, sempatik halleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Yarışmada başarılı bir performans sergileyen ancak o dönem nişanlısından ayrılan Kilitkayalı, finali göremedi.

Birçok kiişinin favorisi olan ve finale gitmesine kesin gözüyle bakılan Tanya, veda etmek zorunda kaldı.

Kilitkayalı yarışmadan ayrıldıktan sonra Kıbrıs'a döndü ve bir kitap çıkardı.

Eğitmenliğe de devam eden başarılı isim, sevgilisi ile kendilerine ait bir restorant açtı.

İşte Kilitkayalı'nın aşkı

Tanya Kilitkayalı diskalifiye olan Uğur için "En değerlim" deyince gündem oldu.

Tanya daha önce de bir açıklamasında "Evli değilim, nişanlım vardı anlaşamadık ayrıldık. Sevgilim olabilir sanki! O soru işareti olarak kalsın" diyerek dikkat çekmişti.

Kilitkayalı ve Uğur Deniz uzun süredir birlikte. Çıkan aik dedikoduları doğruluğa ulaşırken Deniz, küfürlü tweetleri nedeniyle Acun Ilıcalı tarafından MastrerChef yarışmasından gönderilmişti.