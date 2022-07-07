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    MasterChef tarihinde bir ilk! O yarışmacı şoke etti

    MasterChef Türkiye'ye katılan yarışmacı Mehmet Şefi şaşkına çevirdi.Peki o isim kim, ne dedi? İşte detaylar...
    • 07.07.2022 - 09:15
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    MasterChef tarihinde bir ilk! O yarışmacı şoke etti

    MasterChef Türkiye TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması...

    MasterChef, ilk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

    2021 yılında olduğu gibi bu sezon da programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşıyor.

    Masterchef Türkiye yeni sezon ilk bölümüyle 4 Temmuz Pazartesi günü seyircisiyle buluştu.

    MasterChef yeni sezonda ilginç yarışmacılar ön plana çıkıyor.

    Bunlardan biri de Gülistan Şalk oldu. MasterChef Gülistan Şalk, hiç telefon kullanmadığını açıklayınca olay yarattı.

    "Telefon kullanmıyorum" dedi olay yarattı

    Yarışmacı Gülistan konuşmasında, "Benim sosyal medyam yok! Kullanmıyorum. Telefon da kullanmıyorum." dedi.

    Duruma şaşıran Mehmet Şef ise "Nasıl insanlar iletişime geçiyorsun?" dedi.

    Şef ve yarışmacı arasında şu diyalog yaşadı:

    -Geçmiyorum -Kızım tamam da anan arayacak diyecek? -Eve gidince soruyor.

    -Senin arkadaşın kaç kişi var? -Yok

    -Senin cep telefonun yok, arkadaş yok, bu iş uzayacak ya... Sen bu kadar şeyi dert edersen... Nasıl olacak bu dünya.

    Mehmet Yalçınkaya telefon kullanmayan ve sürekli arkadaşlarından şikayet eden yarışmacıya anlam veremeyince sözlerine şunları ekledi:

    "Dünya sana zor gelir evladım. Bu yaşta her şeyi hesaplayamazsın. Bize doğru bak da yüzünü görelim. Ağlamayı bile kabul etmiyosun. Belli sıkıntılar çekmiş olabilirsin ama bunlar düzeltilmeyecek şeyler değil"

    MasterChef tarihinde bir ilk! O yarışmacı şoke etti #1

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