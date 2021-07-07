MasterChef Türkiye 10. bölüm fragmanı: Eleme heyecanında sürpriz konuk

MasterChef Türkiye 2021'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yeni bölümde yarışmacıların arasında bir sürpriz konuk bulunuyor. İşte MasterChef 7 Temmuz 2021'nin 10. bölüm tanıtımı...

Jüiü koltuğunda Şef Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

Eleme turunda olan programın sıkı takipçileri, yeni bölüm fragmanlarını da yakından takip ediyor.

Sevilen programın merakla beklenen 10. bölüm fragmanı da yayına girdi. Peki MasterChef 10.bölümde neler olacak? İşte MasterChef Türkiye 10. yeni bölüm tanıtımı..

MasterChef Türkiye 10. Bölüm Fragmanı VİDEO

MASTERCHEF 10.BÖLÜM

MasterChef Türkiye 2021'de yeni sezonun heyecanı 10. bölümle devam edecek. Beğendikleri tabaklara evet diyerek bir üst tura çıkaran şefler, MasterChef Türkiye 1 Temmuz akşamı da dikkat çeken yemekler ve yarışmacılarla bir araya geliyor.

Öte yandan MasterChef Türkiye 7 Temmuz Çarşamba yeni bölümünde, yemek yapan yarışmacılar arasında MasterChef Junior programına katılan Kayra'nın babası da yer alıyor.

Babasını yalnız bırakmayan Kayra ise, şeflerin yanında yer alarak babasına destek oluyor..