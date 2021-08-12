MasterChef Türkiye 36. bölüm fragmanı: Son kişi kim olacak?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de, 2. gruptan ana kadroya seçilecek son isim bu akşam belli olacak. Peki onuncu isim kim olacak? İşte MasterChef Türkiye 36. bölüm fragmanı...

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de final turu tüm heyecanıyla devam ediyor.

Yeni sezonda MasterChef ana kadrosunda yer alacak dokuz kişi belli olurken, diğer yarışmacılar ise ter dökmeye devam ediyor.

Yeni sezonunda da büyük ilgi gören MasterChef Türkiye'nin 12 Ağustos 2021 Perşembe akşamı ekranlara gelecek 36. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu.

MasterChef''n 36. bölümünde, 2. gruptan ana kadroya geçecek son isim belli oluyor. İşte MasterChef Türkiye 36. bölüm tanıtımı...

MasterChef Türkiye 36. bölüm fragmanı İZLE

MASTERCHEF TÜRKİYE 35. BÖLÜMDE NE OLDU?

MasterChef'in 11 Ağustos 2021 akşamı yayınlanan 35. bölümünde, 3'lü düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar, ilk turda Nasi Goreng yemeği yapmaya çalıştı.

Yarışmanın 2. turunda, biber ana ürünüyle en yaratıcı tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 9. isim olmaya hak kazandı.

Şefler tarafından tadılan yemekler arasında en başarılı yemeği hazırlayan isim, Görkem olarak belirlendi. Böylece Görkem Demiral, MasterChef 2021'in dokuzuncu ana kadro yarışmacısı olmaya ve ismi yazılı önlüğü alma hakkına sahip oldu.