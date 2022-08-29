MasterChef Türkiye 55. bölüm fragmanı yayınlandı! Kaptanlık oyunu..

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanlarının belirleneceği kaptanlık oyunu bugün oynanacak.İşte yeni bölüm tanıtımı..

TV8'in izlenme rekorları kıran programı MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor.Yeni sezonun ilk elemesi dün yapılmış ve Şeyma elenerek yarışmaya ve hayellerine veda etmişti.

Bu haftanın kaptanlarının belirleneceği 55. bölüm bugün ekranlara gelecek.Yarışmacılar mavi ve kırmızı takım kaptanı olabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girecek.

Yarışmayı yakından takip edenler 55. bölüm fragmanını merakla beklemeye başlamıştı.Beklenen fragman yayınlandı.Bu akşam ekrana gelecek bölümde oynanacak kaptanlık oyununda yarışmacılar tavuk pilav yaparak şeflerin beğenisini kazanmaya çalışacak.

Eğlenceli görüntülerin olduğu 55. bölüm fragmanında şefler ve yarışmacılar arasından eğlenceli anlar yaşanıyor.İşte merakla beklenen yeni bölün tanıtımı..

MasterChef Türkiye 55. Bölüm fragmanı VİDEO