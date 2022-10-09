MasterChef Türkiye 96. bölüm fragmanı! Eleme gecesinde şok olay!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bugün bir eleme yaşanacak.İşte merakla yeni bölüm fragmanı..

MasterChef Türkiye'nin 96. bölümünde eleme heyecanı yaşanacak.Eleme potasında bulunan 6 yarışmacı hayallerine devam edebilmek için mücadele edecek.

MasterChef'te bu hafta eleme potasında Şule, Gamze, Metin, Burak, Tayfun ve Tolga yer alıyor.

Bu 6 yarışmacı bu akşam ekrana gelecek bölümde yarışmaya devam edebilmek için tezgah başına geçecek.En başarısız tabağı yapan isim MasterChef Türkiye'ye ve hayallerine veda edecek.

İşte merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı.

MasterChef Türkiye 96. bölüm fragmanı VİDEO