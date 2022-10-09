Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
365.086
-0.37%
BTXN Coin
9.83
-2.57%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    MasterChef Türkiye 96. bölüm fragmanı! Eleme gecesinde şok olay!

    TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bugün bir eleme yaşanacak.İşte merakla yeni bölüm fragmanı..
    • 09.10.2022 - 09:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef Türkiye 96. bölüm fragmanı! Eleme gecesinde şok olay!

    MasterChef Türkiye'nin 96. bölümünde eleme heyecanı yaşanacak.Eleme potasında bulunan 6 yarışmacı hayallerine devam edebilmek için mücadele edecek.

    MasterChef'te bu hafta eleme potasında Şule, Gamze, Metin, Burak, Tayfun ve Tolga yer alıyor.

    Bu 6 yarışmacı bu akşam ekrana gelecek bölümde yarışmaya devam edebilmek için tezgah başına geçecek.En başarısız tabağı yapan isim MasterChef Türkiye'ye ve hayallerine veda edecek.

    MasterChef Türkiye 96. bölüm fragmanı! Eleme gecesinde şok olay! #1

    İşte merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı.

    MasterChef Türkiye 96. bölüm fragmanı VİDEO


    Galatasaray'da Mata ve Seferovic'in sözleşme detayları netleşti
    Futbol

    Galatasaray'da Mata ve Seferovic'in sözleşme detayları netleşti

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
    Yaşam

    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Ekim 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir