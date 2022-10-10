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    MasterChef Türkiye 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef 97. Bölüm fragmanı izle!

    TV8’in sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye’de zorlu mücadele devam ediyor. Bu haftanın kaptanı kim olacak? Heyecanla beklenen MasterChef 97. bölüm fragmanı yayınlandı.
    • 10.10.2022 - 12:57
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    MasterChef Türkiye 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef 97. Bölüm fragmanı izle!

    AcunMedya yapımcılığında, TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan MasterChef Türkiye, yeni sezon yarışmacılarıyla ilgi görüyor.

    Yayınlandığı tarihten itibaren reyting rekorları kıran yarışma programı jüri koltuğunda Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya gibi başarılı aşçılar yer alıyor.

    Masterchef Türkiye’nin yeni sezonunda her pazartesi yemek oyunu düzenlenerek haftanın kaptanı seçiliyor.

    Takım kaptanı, karşısına bir kaptan daha seçerek yarışmacılarla kendi takımını kuruyor. Ardından yarışmacılar arasında eleme heyecanı başlıyor.

    Yarışmacılarıyla da sık sık gündeme gelen MasterChef Türkiye’de bu haftanın takım kaptanı kim olacak? İşte 97. bölüm fragmanı…

    MasterChef Türkiye 97. bölüm fragmanı İZLE

    MasterChef Türkiye 97. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef 97. Bölüm fragmanı izle! #1


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