MasterChef Türkiye İsmail İlhan Şenbayram kimdir? Hikayesiyle duygulandırdı..

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, şeflerin karşısına çıkan İsmail İlhan Şenbayram hikayesiyle herkesi duygulandırdı. Peki İsmail İlhan Şenbayram kimdir?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın üstlendiği Masterchef Türkiye 2021'de eleme turu hızla devam ediyor.

Masterchef Türkiye'nin 29 Haziran Salı akşamı ekranlara gelen dördüncü bölümde, günün son yarışmacısı olan İsmail İlhan Şenbayram jüri karşısında ter döktü.

Bir üst tura çıkabilme mücadelesi ortaya koyan yarışmacı, hikayesiyle hem şefleri hem de ekran başındakileri duygulandırdı. Peki MasterChef Türkiye İsmail İlhan Şenbayram kimdir? İşte İsmail İlhan Şenbayram'ın hikayesi...

İSMAİL İLHAN ŞENBAYRAM'IN HİKAYESİ

TV8'de yeni sezonuyla ekrana gelen ve birbirinden iddialı yarışmacı adaylarının performanslarını sergilediği MasterChef Türkiye'de, e ilk tur elemeleri ekrana geliyor.

Dün akşam yayımlanan bölümde, lk turu geçme mücadelesi için şeflerin karşısına çıkan 22 yaşındaki inşaat mühendisliği son sınıf öğrencisi İsmail İlhan Şenbayram hikayesiyle herkesi duygulandırdı.

Yıllar önce yakalandığı lösemiyi atlatan genç yarışmacı İsmail İlhan Şenbayram, zorlu süreçte neler yaşadığını anlattı.

"6 AY HASTANEDE KALDIM"

14 yaşındayken lösemiye yakalandığını söyleyen Şenbayram, "Lise sınavına hazırlanıyordum. Çok büyük ağrım oldu nefes alamayacak şekilde. Doktor bana söylemedi. Yaşadığımız Çankırı'dan Ankara'daki hastaneye sevk edildim. Hastaneye girdikten sonra 6 ay orada tedavi gördüm. Hiç bir şekilde 'Ben hastayım' durumuna girmedim. Bu yaşlarda lösemiye yakalanan çok çocuğumuz var. Hasta ilk olarak 'Ben hastayım' demesin. Sadece sabretsinler ve hayata tutunmaya çalışsınlar. Her gece yattığımda 'Sabah uyanır mıyım?' diye düşünüyordum. Onlara tavsiyem gülebildikleri kadar gülsünler asla ağlamasınlar." dedi.

ÜST TURA ÇIKMAYI BAŞARDI

İsmail İlhan Şenbayram, garnitürlü tavuk yemeği yaparak yarıştı. İnşaat mühendisliği okumasına rağmen hayallerinin mutfak olduğunu söyleyen genç yarışmacı, şeflerin kararıyla bir üst tura çıkmayı başardı.

Somer Sivrioğlu da 2. tura kalan İsmail İlhan Şenbayram'a MasterChef önlüğünü elleriyle giydirdi.

İSMAİL İLHAN ŞENBAYRAM KİMDİR?

22 yaşında olan genç yarışmacı, inşaat mühendisliği son sınıf öğrencisidir. Instagram hesabı @ismailhnn'dır.

Kardeşinin yeni doğduğunu ve yüzünü görüp hemen yarışmaya geldiğini anlatan Şenbayram, kardeşine Güneş Lena ismini verdiklerini söyledi.

Daha sonra Şenbayram, daha önce kendisine lösemi teşhisi konduğunu ancak kendisinin bu hastalığı yendiğini ifade etti. Bu anlar hüzünle izlendi.