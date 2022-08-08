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    Masterchef Türkiye, reyting zirvesindeki yerini koruyor

    7 Ağustos tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belirlendi. Buna göre Masterchef Türkiye yine en çok izlenen program oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 12:52
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    Masterchef Türkiye, reyting zirvesindeki yerini koruyor

    7 Ağustos 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

    Total izleyici grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gül Masalı, üçüncülüğü FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

    Masterchef ve Gül Masalı yine zirvede

    AB Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü Masterchef Türkiye özet aldı.

    20+ABC 1 Grubunda, birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Gül Masalı aldı.

    Masterchef Türkiye, reyting zirvesindeki yerini koruyor #1

    Masterchef Türkiye, reyting zirvesindeki yerini koruyor #2


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