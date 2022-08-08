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Masterchef Türkiye, reyting zirvesindeki yerini koruyor

Masterchef Türkiye, reyting zirvesindeki yerini koruyor

7 Ağustos tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belirlendi. Buna göre Masterchef Türkiye yine en çok izlenen program oldu.