MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 14. isim belli oldu! İşte önlüğün sahibi..

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girmeye hak kazanan 14. yarışmacı belli oldu.İşte o isim..

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan son hızıyla devam ediyor.Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tüm bildiklerini uygulayarak en başarılı tabağı yapmak için çaba sarfediyor.

MasterChef Türkiye'nin dün ekrana gelen 42. bölümünde ana kadroya dahil olan 14. isim belli oldu.Kıyasıya rekabetin olduğu yarışmada ana kadro seçmelerinde sona yaklaşıldı.

Her geçen gün şansları azalan yarışmacılar şefleri etkileyebilmek için son şanslarını kullanıyorlar.Ana kadroya 16 kişinin alınacağı yarışmada kalan önlük sayısı 2'ye düştü.

2 yarışmacı daha ana kadroya seçildikten sonra yarışma normal seyrine dönerek elemeler başlayacak.Peki dün ekranlara gelen bölümde önlüğü kim kazandı? İşte ana kadroya dahil olan 14. isim..

Ana kadroya giren isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de Ana kadroya katılan 14. isim Dilan oldu.



