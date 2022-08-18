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    MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 15. isim belli oldu! İşte gecenin kazananı..

    MasterChef Türkiye'de ana kadroya girecek son isimler belli olmaya devam ediyor.İşte ana kadroya giren son isim..
    • 18.08.2022 - 10:16
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    MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 15. isim belli oldu! İşte gecenin kazananı..

    MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 15. isim dün ekranlara gelen bölümde belli oldu.

    Heyecanın üst seviyede olduğu yarışmada ana kadroya girmek isteyen şef adayları ellerinden gelenin en iyisini yaparak şeflerden tam not almaya çalışıyor.

    Dün ekranlara gelen bölümde ana kadroya dahil olan 15. isim belirlendi.Rakiplerinden daha başarılı bir tabak hazırlayarak şeflerin beğenisini kazanan o isim MasterChef yeni sezonunda ana kadroya girmeye hak kazandı.

    Sosyal medyada büyük bir kitlesi bulunan MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ismi öürenmek isteyenler gündem oluşturdu.İşte önlüğü kazanan o isim..

    MasterChef Türkiye de ana kadroya giren 15. isim belli oldu! İşte gecenin kazananı.. #1

    Ana kadroya giren isim belli oldu

    MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan isim Barış oldu.

    MasterChef Türkiye de ana kadroya giren 15. isim belli oldu! İşte gecenin kazananı.. #2


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