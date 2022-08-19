MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. isim belli oldu! İşte önlüğün sahibi..

MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. isim belli oldu! İşte önlüğün sahibi..

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girme mücadelesi devam ediyor.Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için birbirleriyle yarışıyor..

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef tüm hızıyla devam ediyor.

Ana kadroya girecek yarışmacıların belirlendiği programda toplam 18 yarışmacı ana kadroda yer alacak.Şu ana kadar 16 yarışmacı ana kadroya girmeye hak kazandı.Son iki önlüğün sahibini aradığı yarışmanın dün ekranlara gelen 44. bölümünde önlüğü alan yarışmacı merak konusu oldu.

Peki MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. isim kim oldu? İşte cevabı..

Ana kadroya giren isim belli oldu

MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan 16. isim Kıvanç oldu