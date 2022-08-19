Petrol
96.13
-0.48%
Euro
18.2654
0.02%
Dolar
18.1012
0.12%
Altın
1.02
-0.06%
Borsa
3048
0.00%
Bitcoin
398.995
-5.86%
BTXN Coin
6.00
-0.82%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 24 C

    MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. isim belli oldu! İşte önlüğün sahibi..

    MasterChef Türkiye'de ana kadroya girme mücadelesi devam ediyor.Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için birbirleriyle yarışıyor..
    • 19.08.2022 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. isim belli oldu! İşte önlüğün sahibi..

    Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef tüm hızıyla devam ediyor.

    Ana kadroya girecek yarışmacıların belirlendiği programda toplam 18 yarışmacı ana kadroda yer alacak.Şu ana kadar 16 yarışmacı ana kadroya girmeye hak kazandı.Son iki önlüğün sahibini aradığı yarışmanın dün ekranlara gelen 44. bölümünde önlüğü alan yarışmacı merak konusu oldu.

    Peki MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 16. isim kim oldu? İşte cevabı..

    MasterChef Türkiye de ana kadroya giren 16. isim belli oldu! İşte önlüğün sahibi.. #1

    Ana kadroya giren isim belli oldu

    MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan 16. isim Kıvanç oldu

    MasterChef Türkiye de ana kadroya giren 16. isim belli oldu! İşte önlüğün sahibi.. #2


    İlginizi Çekebilir

    Konya’da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bıraktılar
    3. Sayfa

    Konya’da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bıraktılar

    AVM'lerdeki ortak alanların gelir ve giderleri belirlendi
    Ekonomi

    AVM'lerdeki ortak alanların gelir ve giderleri belirlendi

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir