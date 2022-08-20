MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 17. isim belli oldu! Son 1 önlük kaldı..

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ana kadroya giren 17. yarışmacı belli oldu.

MasterChef Türkiye'de ana kadroya girme heyecanı son sürat devam ediyor.Dün yayınlanan 45. bölümde ana kadroya girmeye hak kazanan 17. isim belli oldu.

Toplan 18 yarışmacının ana kadroya seçileceği programda ana kadro için son bir önlük kaldı.Bugün yayınlanacak yeni bölümde son önlük sahibini bulacak.

MasterChef Türkiye programını yakından takip edenler 17. gönlüğü kimin aldığını araştırıyor.Peki dün yayınlanan bölümde rakiplerinden daha başarılı tabak hazırlayarak ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin 17. yarışmacısı..

Ana kadroya girebilmek için iki farklı etap oynayan yarışmacılar şeflerin beğeneceği tabağı yapmak için tüm bildiklerini sergilediler.Ancak içlerinden sadece bir tanesi ana kadroya seçildi.

Ana kadroya giren isim belli oldu

MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan 17. isim Ayaz oldu.



