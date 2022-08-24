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    MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef eleme adayları belli oldu..

    MasterChef Türkiye'de takım oyununu kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.İşte dün gece yaşananlar..
    • 24.08.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 09:37
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    MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef eleme adayları belli oldu..

    TV8'in izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye'de ana kadroların belirlenmesi ardından takım yarışmaları başladı.Kırmızı ve mavi takımlar oluşturularak zorlu mücadeleler yapılıyor.

    MasterChef Türkiye'de dün ekrana gelen 49. bölümde oynanan takım oyununu kırmızı takımı 3-2 yenmeyi başaran mavi takım kazandı.İç Anadolu mutfağından yemeklerin yapıldığı bölümde yarışmayı kaybeden kırmızı takım bir dokunulmazlık oyunu oynadı.

    Bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin bir ismi potaya sokma hakkı bulunuyor.Dün oynanan oyunda bireysel dokunulmazlığı alan isim bir takım arkadaşını eleme adayı olarak belirledi.

    Bireysel dokunulmazlığı kazandı

    MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ayaz oldu.

    MasterChef Türkiye de bireysel dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef eleme adayları belli oldu.. #1

    Eleme adayları belli oldu

    MasterChef Türkiye'de dün gecenin eleme adayları Fatma Nur ve Kaan oldu.Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayaz, Fatma Nur'u eleme adayı olarak belirledi.

    MasterChef Türkiye de bireysel dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef eleme adayları belli oldu.. #2

    MasterChef Türkiye de bireysel dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef eleme adayları belli oldu.. #3


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