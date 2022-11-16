MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 15 Kasım MasterChef eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu. İşte yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün oynandı. 11 yarışmacının kaldığı MasterChef Türkiye'de yavaş yavaş sona geliniyor.

Yarışmacılar tüm hünerlerini ve becerilerini göstermek için kıyasıya bür mücadele veriyor. Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük heyecana sahne oldu.

Dokunulmazlık oyununda şefler takımlardan çeşitli tatlılar yapmalarını istediler. Tatlıları en başarılı şekilde yapan takım dokunulmazlık oyununun sahibi olmayı başardı.

MasterChef Türkiye'de 15 Kasım tarihli dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Büşra kazandı..

Eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk eleme adayları mavi takımdan Tolga ve Fatma Nur oldu.



