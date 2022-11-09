MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 8 Kasım MasterChef eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yavaş yavaş sona gelinen yarışmada yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün oynandı. İşte yaşananlar..

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmalık oyunu dün akşam oynandı. Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlığın sahibi olabilmek için hünerlerini sergiledi.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu programda dün akşam düellolar yapıldı. İki takım farklı bir konseptte yarıştı.

Şeflerin hazırladığı çark üzerindeki malzemeler hangi yarışmacıya çıktıysa yarışmacı o ürün ile yaratıcı bir tabak hazırlayarak takımına puan kazandırmaya çalıştı.

Yapılan düellolar sonrası dokunuşmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. MasterChef'te yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

Eleme adayları belli oldu

Kırmızı takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık sonrası eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de gecenin eleme adayları Burak ve Barış oldu.