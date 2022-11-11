MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım MasterChef eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. İşte kaybeden takım ve eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adaylarının kim olduğu merak edilmeye başladı.

10 Kasım Perşembe günü oynanan dokunulmazlık oyununda takımlar dokunulmazlığı kazanabilmek için kıyasıya bir mücadele verdiler. Haftanın ilk dokunulmazlığını kırmızı takım kaybetmiş ve Burak ile Barış eleme adayı olmuştu.

Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Metin oldu.

Eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de gecenin eleme adayları mavi takımdan Görkem ve Tolga oldu.