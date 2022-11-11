Petrol
96.07
2.56%
Euro
18.9745
0.65%
Dolar
18.5059
0.09%
Altın
1.048
0.45%
Borsa
4544
0.00%
Bitcoin
330.616
2.95%
BTXN Coin
8.10
-10.89%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Açık 10 C

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım MasterChef eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. İşte kaybeden takım ve eleme adayları..
    • 11.11.2022 - 09:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım MasterChef eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adaylarının kim olduğu merak edilmeye başladı.

    10 Kasım Perşembe günü oynanan dokunulmazlık oyununda takımlar dokunulmazlığı kazanabilmek için kıyasıya bir mücadele verdiler. Haftanın ilk dokunulmazlığını kırmızı takım kaybetmiş ve Burak ile Barış eleme adayı olmuştu.

    Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Metin oldu.

    Eleme adayları belli oldu

    MasterChef Türkiye'de gecenin eleme adayları  mavi takımdan Görkem ve Tolga oldu.

    MasterChef Türkiye de dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım MasterChef eleme adayları.. #1

    MasterChef Türkiye de dokunulmazlığı kim kazandı? 10 Kasım MasterChef eleme adayları.. #2


    Unutulmaz Kemal Sunal karakterleri ve replikleri!
    Medya

    Unutulmaz Kemal Sunal karakterleri ve replikleri!

    'Atatürk ‘Ata’ denilmesinden hoşlanmazdı'
    Gündem

    'Atatürk ‘Ata’ denilmesinden hoşlanmazdı'

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir