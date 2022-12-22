MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı! 21 Aralık MasterChef eleme adayı..

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı! 21 Aralık MasterChef eleme adayı..

MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Dün akşam oynanan oyun sonrası haftanın 2. eleme adayı belli oldu. İşte o isim..

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yarışmada sona doğru gelinirken her oyun büyük heyecana sahne oluyor.

MasterChef Türkiye her bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. 21 Aralık Çarşamba günü ekrana gelen bölümde bu haftanın 2. eleme adayı belli oldu.

Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yaptıkları değerlendirmeler sonucu bu haftanın ikinci eleme adayını belirledi.

Bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım Görkem'in kaptan olduğu kırmızı takım oldu.

Haftanın ilk eleme adayı ise kırmızı takımdan Burak Kaya olmuştu. İşte dün akşam oynanan oyun sonrası potaya giren isim..

Eleme adayı belli oldu

MasterChef Türkiye'de 21 Aralık Çarşamba akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası bu haftanın 2. eleme adayı olan isim Burak Tolga oldu.