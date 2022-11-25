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    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı! 24 Kasım MasterChef eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı belli oldu. İşte detaylar..
    • 25.11.2022 - 10:38
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    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı! 24 Kasım MasterChef eleme adayları..

    TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son 10 yarışmacının kaldığı programda mavi takım ve kırmızı takım kozlarını paylaşıyor.

    Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak uyandırdı. 24 Kasım tarihli dokunulmazlık oyunu hangi takımın kazandığı sosyal medyada gündeme geldi.

    MasterChef Türkiye de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı! 24 Kasım MasterChef eleme adayları.. #1

    Haftanın ilk dokunulmazlığını mavi takım kaybemiş ve eleme adayı olara Fatma Nur belirlenmişti. Dün akşam oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu yine mavi takım kaybetti.

    Mavi takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Kıvanç oldu.

    Eleme adayları belli oldu!

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden mavi takımdan eleme potasına giden isim Gamze oldu

    MasterChef Türkiye de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı! 24 Kasım MasterChef eleme adayları.. #2


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