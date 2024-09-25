MasterChef Türkiye'de gergin anlar: Mehmet Şef patladı MasterChef Türkiye'de tabağını hazırlayamayıp resmen yıkım yaşayan Bera'nın hareketi Mehmet Şef'i kızdırdı. Mehmet Şef, Bera'ya, "Sen bizim iyi niyetimizi suistimal mi ediyorsun?" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye tüm hızıyla sürüyor.

İlk etapta Kırmızı Takım ile Mavi Takım, 'Çay saati' hazırlayarak dokunulmazlık mücadelesi verdi.

Şefler yarışmacılardan 'Çay saati' için tam 9 çeşit ürün istedi.

İşte şeflerin istediği tabaklar; Parmesanlı Kurabiye, Dereotlu Poğaça, Gül Böreği, Sakallı, Mücver, Mercimek Köftesi, Çilekli Tart, Mekik ve Cevizli Kek.

MEHMET ŞEF, BERA'NIN HAREKETİNE KIZDI

Tabağını hazırlayamayıp resmen yıkım yaşayan Bera'nın hareketi Mehmet Şef'i kızdırdı.

Mehmet Şef, "Biz zaten bunun olmadığını gördük. Sana desteğe geldik. Yukarıya alkış yaptırdık. Zaten tabağın olmadığını biliyoruz. Niye ocağın üstüne bırakma ihtiyacı duyuyorsun? Kendine göre uyanıklık mı yapmaya çalışıyorsun? Sen bizim iyi niyetimizi suistimal mi ediyorsun?" dedi.

"TATMANIZI İSTEMEDİM"

Bera ise "Uyanıklık değil Şef. Tekrar burada tatmanızı istemedim. Yani yüzüm kızaracaktı. Yüzüm kızaracak bir şey yapmak istemedim." ifadeleri kullandı.

Kırmızı Takım ile Mavi Takım müthiş tabaklar hazırladı ve şefler kazanan takımı belirledi.

En iyi tabakları hazırlayan ve dokunulmazlığı alan takım Kırmızı Takım oldu.

İkinci etapta şefler eleme adaylarının belirlenmesi için yarışmacılara 6 adet çikolata verdi ve tatlı/yemek yapmaları istendi.

KAAN VE BERA ELEME POTASINDA

En iyi tabağı yapan isim dokunulmazlığı kazandı ve potaya bir isim gönderdi.

Alper, en iyi tabağı yapan isim oldu ve dokunulmazlığı aldı.

Dokunulmazlığı alan isim Alper, ilk eleme adayı olarak Bera'yı seçti.

Bera, potada elenmemek için mücadele edecek ilk isim oldu.

İkinci eleme adayı oylama sonucu belirlendi. En fazla oyu alan Kaan potaya giden ikinci isim oldu.