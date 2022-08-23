MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları belli oldu! İşte kaptanlar ve takımları..

MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları belli oldu! İşte kaptanlar ve takımları..

TV8'in popüler yarışma programı MasterChef Türkiye'de kaptanlık seçimleri yapıldı.İşte bu haftanın kaptanları ve takımları..

MasterChef Türkiye’de heyecan dolu mücadele devam ediyor.Ana kadroların oluşmasıyla birlikte yarışmada takım mücadelelerine geçildi.Her hafta iki kaptan seçilerek mavi ve kırmızı takım olarak yarışmalar yapılacak.

MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.Yarışmacıların kaptan olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği programda bu haftanın kaptanları belirlendi.

MasterChef Türkiye'de bu hafta mavi takıma kaptanlık yapacak isim Yağız oldu.

MasterChef Türkiye'de kırmızı takıma kaptanlık yapma hakkını elde eden yarışmacı ise Serpilay oldu.

Kaptanların belirlenmesinin ardından mavi ve kırmızı takım için seçmeler yapıldı.Yağız ve Serpilay istedikleri yarışmacıları sıra ile seçerek takımlarını oluşturdular.İşte bu hafta yarışacak olan mavi ve kırmızı takım..

Mavi takım

Kırmızı takım