Petrol
96.77
0.30%
Euro
17.9627
-0.09%
Dolar
18.1182
0.29%
Altın
1.011
0.36%
Borsa
3062
0.00%
Bitcoin
385.427
-1.87%
BTXN Coin
5.50
-2.13%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları belli oldu! İşte kaptanlar ve takımları..

    TV8'in popüler yarışma programı MasterChef Türkiye'de kaptanlık seçimleri yapıldı.İşte bu haftanın kaptanları ve takımları..
    • 23.08.2022 - 09:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları belli oldu! İşte kaptanlar ve takımları..

    MasterChef Türkiye’de heyecan dolu mücadele devam ediyor.Ana kadroların oluşmasıyla birlikte yarışmada takım mücadelelerine geçildi.Her hafta iki kaptan seçilerek mavi ve kırmızı takım olarak yarışmalar yapılacak.

    MasterChef Türkiye'de haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.Yarışmacıların kaptan olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği programda bu haftanın kaptanları belirlendi.

    MasterChef Türkiye'de bu hafta mavi takıma kaptanlık yapacak isim Yağız oldu.

    MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları belli oldu! İşte kaptanlar ve takımları.. #1

    MasterChef Türkiye'de kırmızı takıma kaptanlık yapma hakkını elde eden yarışmacı ise Serpilay oldu.

    MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları belli oldu! İşte kaptanlar ve takımları.. #2

    Kaptanların belirlenmesinin ardından mavi ve kırmızı takım için seçmeler yapıldı.Yağız ve Serpilay istedikleri yarışmacıları sıra ile seçerek takımlarını oluşturdular.İşte bu hafta yarışacak olan mavi ve kırmızı takım..

    Mavi takım

    MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları belli oldu! İşte kaptanlar ve takımları.. #3

    Kırmızı takım

    MasterChef Türkiye’de haftanın kaptanları belli oldu! İşte kaptanlar ve takımları.. #4


    İlginizi Çekebilir

    Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli bulundu
    Kültür Sanat

    Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda 2 bin 350 yıllık Kibele Heykeli bulundu

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    ABD'de polis şiddeti: Kafasını beton zemine vurup yumruklarla saldırdılar
    Gündem

    ABD'de polis şiddeti: Kafasını beton zemine vurup yumruklarla saldırdılar

    Görüş Bildir