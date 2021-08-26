MasterChef Türkiye'de inanılmaz hata: Mehmet Şef müdahale etti

MasterChef Türkiye'nin 25 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan 46. bölümünde, İspanyol Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Geceye mavi takımın yaptığı hata damga vurdu. İşte MasterChef'te yaşananlar...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021, 25 Ağustos Çarşamba akşamı 46'ncı bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Mavi ve kırmızı takımın ikinci kez dokunulmazlık mücadelesi verdiği bölümde, heyecan hat safhadaydı.

Jüri koltuğunda dünyaca ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu yarışmada, takım oyununun konsepti ''İspanyol Yemekleri'' olarak belirlendi.

CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİLER

Yedi çeşit yemeğin yapılacağı dokunulmazlık oyununda kaptanlar, takımlarını yemeklere göre organize etti ve nefes kesen bir mücadele yaşandı.

Ancak takımların şeflerin istedikleri yemekleri yapmaya çalıştıkları sırada, mavi takımda büyük bir hata yapıldı. Bu kabul edilemez hatanın sonucunda, mavi takımın bir yemeği iptal edildi.

KAPTAN HATA YAPTI

Takımın kaptanı Burcu, Safanur'un yaptığı sucuklu mercimek yemeğini tatmaya gitti. Yemekten bir kaşık alan Burcu, kaşığı tekrar tencereye sokunca olanlar oldu.

Safanur ile birlikte büyük şok yaşayan takım kaptanı Burcu, sürenin azaldığını görünce diğer istasyonlara yardımına koştu.

BEŞ DAKİKA KALA YEMEĞİ ALDI

Durumu fark eden şeflerden Mehmet Şef, sürenin bitmesine beş dakika kala tezgaha gelip çift tadım yapılan yemeği aldı.

Kalan sürede yemeği yetiştiremeyen mavi takım, eksik ürüle sunum yaptı.

KAZANAN TAKIM

Oyun sonunda iki takımın yemeklerini sırayla tadan şefler, kazanan takımı açıkladı.

Kırmızı takım, dört yemekte başarılı olarak dokunulmazlık oyununu kazanmayı garantiledi. Toplamda kırmızı takım, mavi takımı 5-2 yenmeyi başardı.