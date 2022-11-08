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- MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de takımlar belli oldu!
MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de takımlar belli oldu!
- 08.11.2022 - 09:22
MasterChef Türkiye'de bu haftanın kaptanlarının belli olacağı kaptanlık oyunu dün akşam oynandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.
Son olarak Serpilay'ın veda ettiği yarışmada yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu. Yarışmanın takipçileri yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak etmeye başladı.
Şeflerin istediği yemeği en başarılı şekilde yaparak mavi takım kaptanlığını alan isim bu haftaya avantajlı bir başlangıç yapmış oldu.
Kaptanlar belli oldu
MasterChef Türkiye'de bu haftanın kaptanları belli oldu. Mavi takım kaptanlığını kazanan isim Fatma Nur oldu. Fatma Nur kırmızı takım kaptanlığı için ise Ayaz'ı seçti.
Takımlar belli oldu
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni takımlar.
Mavi takım
- Fatma Nur (Kaptan)
- Metin
- Gamze
- Görkem
- Tolga
- Burak Kaya
Kırmızı takım
- Ayaz (Kaptan)
- Büşra
- Yağız
- Kıvanç
- Barış
- Burak