MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de takımlar belli oldu!

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de takımlar belli oldu!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de yeni haftanın mavi takım ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. İşte kaptanlar ve oluşturdukları takımlar..

MasterChef Türkiye'de bu haftanın kaptanlarının belli olacağı kaptanlık oyunu dün akşam oynandı. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

Son olarak Serpilay'ın veda ettiği yarışmada yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu. Yarışmanın takipçileri yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak etmeye başladı.

Şeflerin istediği yemeği en başarılı şekilde yaparak mavi takım kaptanlığını alan isim bu haftaya avantajlı bir başlangıç yapmış oldu.

Kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de bu haftanın kaptanları belli oldu. Mavi takım kaptanlığını kazanan isim Fatma Nur oldu. Fatma Nur kırmızı takım kaptanlığı için ise Ayaz'ı seçti.

Takımlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni takımlar.

Mavi takım

- Fatma Nur (Kaptan)

- Metin

- Gamze

- Görkem

- Tolga

- Burak Kaya

Kırmızı takım

- Ayaz (Kaptan)

- Büşra

- Yağız

- Kıvanç

- Barış

- Burak