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    MasterChef Türkiye'de kim elendi? 4 Eylül MasterChef elenen isim...

    TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme oyunu oynandı.Bir yarışmacı hayallerine ve programa veda etti.İşte dün akşam yaşananlar...
    • 05.09.2022 - 09:44
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    MasterChef Türkiye'de kim elendi? 4 Eylül MasterChef elenen isim...

    MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı.Yarışmacıların elenmemek için ellerinden geleni yaptıkları gecede o isim programa veda etti.

    Sosyal medyada gündem olan MasterChef'te kim elendi sorusu araştırılmaya başlandı.Peki MasterChef Türkiye'de kim elendi?

    Eleme iki etap şeklinde yapılıyor.İlk olarak şeflerin verdiği malzeme ile yarışmacılardan bir tabak çıkarmaları isteniyor.Dün gece yarışmacılara fındık verilerek bir tabak çıkarmaları istendi.Bu etabı Fatma Nur, Görkem ve Burak geçerek elenmekten kurtuldu.

    MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme adayları  Fatma Nur, Metin, Onur, Ayaz, Burak ve Görkem olmuştu.Peki hangi isim yarışmaya veda etti?İşte yarışmaya veda eden o isim..

    MasterChef Türkiye de kim elendi? 4 Eylül MasterChef elenen isim... #1

    Elenen isim belli oldu

    MasterChef Türkiye’de elenen isim Onur oldu.

    MasterChef Türkiye de kim elendi? 4 Eylül MasterChef elenen isim... #2


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