MasterChef Türkiye'de mavi takım kaptanlığını kim kazandı? İşte MasterChef'te yeni takımlar..

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MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün ekrana gelen bölümde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.
Yarışmayı yakından takip edenler yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını araştırmaya başladı. Son olarak Büşra'nın veda ettiği yarışmada heyecan her hafta iyice artıyor.
Her bölüm farklı bir heyecana sahne olan programda yarışmacılar finale kalabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor.
Kaptanlar belli oldu
MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Esra oldu. Esra kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Gamze'yi seçti.
Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları..
Mavi Takım
Esra (Kaptan)
Sergen
Dilara
Ayaz
Alican
Sefa
Azize
Çağatay
Berker
Rıfat
Kırmızı Takım
Gamze (Kaptan)
Tahsin
Eda
Mert
Tanya
Eray
Tolga
Suna
Batuhan
Barış