MasterChef Türkiye'de mavi takım kaptanlığını kim kazandı? İşte MasterChef'te yeni takımlar.. TV8 ekranlarının sevilen yemek programı MasterChef Türkiye'de bu haftanın kaptanlarının ve takımlarının belirleneceği kaptanlık oyunu dün oynandı. İşte yeni kaptanlar ve takımlar..

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MasterChef Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün ekrana gelen bölümde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu.

Yarışmayı yakından takip edenler yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını araştırmaya başladı. Son olarak Büşra'nın veda ettiği yarışmada heyecan her hafta iyice artıyor.

Her bölüm farklı bir heyecana sahne olan programda yarışmacılar finale kalabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor.

Kaptanlar belli oldu

MasterChef Türkiye'de dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Esra oldu. Esra kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Gamze'yi seçti.

Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte yeni haftanın takımları..

Mavi Takım

Esra (Kaptan)

Sergen

Dilara

Ayaz

Alican

Sefa

Azize

Çağatay

Berker

Rıfat

Kırmızı Takım

Gamze (Kaptan)

Tahsin

Eda

Mert

Tanya

Eray

Tolga

Suna

Batuhan

Barış