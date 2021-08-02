MasterChef Türkiye'de şok ayrılık kararı! Somer Sivrioğlu 'Değişen bir şey yok' dedi, resti çekti

MasterChef Türkiye'de şok ayrılık kararı! Somer Sivrioğlu 'Değişen bir şey yok' dedi, resti çekti

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, 1 Ağustos Pazar akşamı 26. bölümle birlikte ekranlara geldi. Ana kadronun ilk isminin belirleneceği gecede, sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

1 Ağustos 2021 Pazar akşamı yayınlanan 26. bölümle birlikte 3'lü düellolarda rakiplerini eleyerek final turuna çıkmaya hak kazanan yarışmacılar için final turu heyecanı başladı.

Ancak ana kadronun ilk isminin belirleneceği gecede, sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ana kadroya girmek için ter döken yarışmacılar canlarını dişine takarak mücadele ederken stüdyoda yaşanan ayrılık, ortamı buz kestirdi.

Herkesin şoke olduğu bu karar sonrası Somer Sivrioğlu da resti çekti.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

İki eleme turunu geçen ve final turuna kalan Ayşenur Kurtar, yeni bölümün başında yarışmadan çekilmek zorunda kaldığını açıkladı ve stüdyoyu terk etti.

Final turunun ilk bölümünde şefler, yarışmacılara tek tek söz verdi. Söz sırası Ayşenur'a gelince genç yarışmacı, şunları söyledi:

"Ailevi bir sebepten dolayı çekilmek zorunda kalıyorum. Devam etseydim sonuna kadar giderdim. Çok keyifli bir yer, çok güzel bir yer. Sizlerden birşeyler öğrenmeyi gerçekten çok isterdim. Özür dileyerek çekilmek istiyorum.''





''BİZİM İÇİN DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK''

MasterChef Ayşenur'un ayrılma kararından sonra söz alan Somer Şef, "Geçen sene de buna benzer bir olay yaşamıştık. Bizim için değişen birşey yok. Biz zaten bu turdan 5 kişi alacaktık, yine 5 kişi alacağız." ifadelerini kullandı.

AYŞENUR KURTAR KİMDİR?

27 yaşındaki MasterChef Ayşenur Kurtar, yarışmaya Ankara'dan katıldı. Yaklaşık 3 yıldır yemeklere ilgisini olduğunu ve bu mesleği yaptığını belirtti.

Ayşenur Kurtar, birçok yarışmada ödülleri ve madalyası hatta altın kepçe ödülüne sahip oluğunu söyledi

Deniz tarağı yaptığı ilk turda üç şeften evet oyu alarak sonraki tura geçen Ayşenur Kurtar, düellolarda ise rakiplerine göre daha iyi yemek yaparak final turuna çıkmayı başardı.

Ancak Masterchef Ayşenur, yarışmadan ailevi sebeplerden dolayı yarışmadan ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.