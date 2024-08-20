TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de kıyasıya bir rekabet vardı.
Yarışmacılar birbirinden güzel simitler hazırladı ve şefler en iyi tabağı mavi takım kaptanı olarak belirledi.
Son ikiye Nevzat'la birlikte giren Onur, şeflerden tam not aldı ve mavi takım kaptanı olarak seçildi.
ONUR GÜLDÜRDÜ
Kırmızı takım kaptanı olarak Beyza'yı seçen Onur'un yaptığı hareket stüdyoda gülüşmelere neden oldu.
Beyza'ya önlüğünü giydiren Onur, Şirin'in önlüğünü taktı ve yarışmacıların gülüşmeleriyle gerçeği fark etti.
"HEYECANDAN NE YAPTIĞIMI BİLMİYORUM"
Stüdyoda gülüşmelere neden olan olayda Onur, "Heyecandan ne yaptığımı bilmiyorum." dedi.
Öte yandan Danilo Şef yarışmacılara simit yeme dersi verdi.
Danilo Şef, "Simit sabah kahvaltıda yenir ve beyaz peynir, domates, salatalıkla yenir. Önce simidi koklayacaksın sonra araya domates, peynir, salatalık konur ve yenir." dedi.
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