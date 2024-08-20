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MasterChef Türkiye'de yanlış önlüğü takınca güldürdü

MasterChef Türkiye'de yanlış önlüğü takınca güldürdü MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde takım kaptanları belirlendi. Onur mavi takımın kaptanı olurken Beyza da kırmızı takımın kaptanı oldu. Öte yandan kırmızı takım kaptanı olarak Beyza'yı seçen Onur'un şaşkınlığı stüdyoda gülüşmelere neden oldu.