MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu belli oldu! Yedek yarışmacı seçmeleri başlıyor..

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu belli oldu! Yedek yarışmacı seçmeleri başlıyor..

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu belirlendi.Ana kadroya girmeye hak kazanan 18 isim belli oldu..

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 18 kişilik ana kadrosu belli oldu.18 isim zorlu bir dönemin ardından ana kadroya girmeyi başardı.

Her bölüm farklı bir heyecana ortak olan MasterChef Türkiye'de ana kadronun belli olmasının ardından yedek yarışmacıları seçme mücadeleleri başlıyor.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu yarışmanın dün yayınlanan 46. bölümünde son önlük sahibini buldu.Rakiplerinden daha başarılı tabağı hazırlayan o isim ana kadroya girmeyi başardı.

İşte MasterChef Türkiye'nin 18. ve son önlüğünü kazanmayı başaran o yarışmacı..

Ana kadroya giren son isim belli oldu

MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan18. ve son isim Serpilay oldu.