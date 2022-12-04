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    MasterChef Türkiye 146. bölüm fragmanı! 4 Aralık 2022 MasterChef eleme adayları..

    Bugün akşam oynanacak oyun ile MasterChef Türkiye'ye bir isim daha veda edecek. İşte eleme adayları..
    • 04.12.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 13:21
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    MasterChef Türkiye 146. bölüm fragmanı! 4 Aralık 2022 MasterChef eleme adayları..

    TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan artıyor. Sona doğru gelinirken yarışmacılar tüm hünerlerini sergileyerek şeflerin beğeneceği tabaklar hazırlamak istiyor.

    4 Aralık Pazar akşamı bir isim daha hayallerine veda edecek. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışma her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitliyor.

    9 yarışmacının kaldığı programda bugün bir eleme oyunu oynanacak son 8 yarışmacı yeni haftaya başlayacak.

    Kırmızı takım ve mavi takımın bu hafta oynadıkları dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları belli oldu. Bu hafta kırmızı takımdan 3 mavi takımdan ise 1 yarışmacı eleme adayı oldu.

    MasterChef Türkiye 146. bölüm fragmanı! 4 Aralık 2022 MasterChef eleme adayları.. #1

    Eleme adayları belli oldu

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme adayları Gamze, Tolga, Burak Kaya ve Büşra oldu. Bu dört isim yarışmaya devam edebilmek için kozlarını paylaşacak.

    İşte MasterChef Türkiye yeni bölüm tanıtımı..

    MasterChef Türkiye 146. bölüm fragmanı VİDEO


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