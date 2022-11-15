Eski MasterChef Türkiye yarışmacısı İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırıda yaşadığı korkuyu dile getirerek olay yerine çok yakın olduğunu söyledi..

MasterChef Türkiye'nin 2021 yılında yayınlanan sezonunda yarışan Burcu Önal geçtiğimiz gün İstikal Caddesi'nde meydana gelen saldırıda ölümden döndüğünü açıkladı.

Burcu Önal saldırı olduğu sıralarda Taksim'de bulunan restoranındaydı. Bombanın patladığı bölgeye çok yakın olduğunu dile getiren Burcu Önal sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.

Burcu Önal instagram hesabından yaptığı paylaşımda ''Ben ve ailem iyiyiz ve yaşadığımız bu kabusun içinde buna sevinemiyoruz. Olay yerine 5 dakika uzaklıktaydık. Gerçekten bunu yapan insanlığa lanet olsun! Bunu Beyoğlu'ndaki ilk yaşayışımız değil, sonu da değil.'' ifadelerine yer verdi..