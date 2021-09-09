MasterChef yarışmacısından şoke eden sözler: Ben bunlara dalarım!

MasterChef yarışmacısından şoke eden sözler: Ben bunlara dalarım!

MasterChef'in dün ekrana gelen bölümünde ilginç anlar yaşandı. Eleme adayı olan Azize'nin takım arkadaşları için dedikleri herkesi şaşırtırken, diğer takımdakiler ise gülme krizine girdi.

MasterChef yarışmasının dün ekrana gelen yeni bölümünde, konsept olarak sokak yemekleri yapıldı.

Şefler yarışmacıların yaptıkları yemekleri deneyerek en iyi olanı belirlemeye çalışırken, yarışmacılar ise elemeye kalmamak için mücadele verdi.

Mücadelenin sonunda kazanan takım maviler olurken, kırmızı takım ise eleme oynadı.

Eleme sonunda bireysel dokunulmazlığı alan Hamza, potaya ise Azize'yi gönderdi.

Azize'nin oylama sırasında arkadaşlarına söylediği laflar, geceye damga vurdu.

"DALARIM BEN BUNLARA"

Eleme adaylarının belirlendiği oylamada, yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı.

Takım arkadaşlarının kendisine karşı olan suçlayıcı tavrından rahatsız olan Azize, rakip takımın yarışmacılarına dönerek "Ben bunlara dalarım. Bundan sonra yiyecekleri kişi benim." dedi.

Azize'nin bu sözleri geçtiğimiz hafta elenen Fatma'yı akıllara getirdi.

Azize'nin bu tavrı sonrası mavi takım yarışmacıları ise gülme krizine girdi.

MasterChef yarışmacısı Azize: Ben bunlara dalarım ViDEO