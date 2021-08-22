MasterChef yedek kadroya kimler girdi? 21 Ağustos 2021 MasterChef yedek kadroya giren isimler..

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, ilk turda 3 yarışmacı yedeklere seçilirken, ikinci etapta ise 2 yarışmacı daha belirlendi. Peki MasterChef yedek kadroya kimler girdi?

Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye'de final turu mücadelelerinde sona geliniyor.

MasterChef'in 21 Ağustos 2021 Cumartesi akşamı yayınlanan 43. bölümünde yarışmacılar, yedek kadrosa yer almak için kıran kırana bir mücadele verdi.

Final etabının ilk turunda 3 yarışmacı yedeklere seçilirken, ikinci etapta ise 2 yarışmacı daha belirlendi.

Peki, MasterChef’te kimler kazandı, kimler kadroya katıldı? İşte 21 Ağustos 2021 MasterChef yedek kadroya giren yarışmacıların isimleri...

MASTERCHEF YEDEK KADROYA KİMLER GİRDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde, yarışmacılar yedek kadroya girebilmek için hem birbirleriyle hem de süreyle yarıştı.

Dün akşam ekranlara getirilen bölümde sebzeli Wonton çorbası, yedek kadroya alınacak isimler için belirleyici oldu.

Sebzeli Wonton çorbası yapmaları için yarışmacılara verilen sürenin sona ermesiyle Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım safhası başladı.

Yarışmacıların hazırladıkları yemekleri tek tek tadan şefler, yedek kadroya alınacak 3 ismi belirledi. Ardından 2 kişi daha yedek kadroya seçildi.

Böylece yedek kadroya giren ilk 3 isim Melis, Pelin ve Mustafa olurken yedek kadroya giren son isimler Rabia ile Yiğit oldu.

MasterChef'in ana kadrosuna 16. yarışmacı olarak girecek isim, 22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlanacak yeni bölüm ile netlik kazanacak. 22 Ağustos akşamı, yedek kadrodaki yarışmacılar ana kadroya girmek için ter dökecek.

MASTERCHEF ANA KADROSU