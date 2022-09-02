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    MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef Türkiye 58. bölüm eleme adayları..

    MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı.Dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak uyandırdı.İşte dün akşam yaşananlar..
    • 02.09.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 13:44
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    MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef Türkiye 58. bölüm eleme adayları..

    TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunları devam ediyor.

    Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya bir mücadele vererek dokunulmazlık oyununu kazanmak için çaba harcıyor.Dün ekranlara gelen 58. bölümde yine heyecan doruklara çıktı.

    Mavi takım ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu haftanın  üçüncü dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Programın dünkü bölümü İzmir'de yapıldı. Takımlar İzmir'e ait ürünlerle geleneksel yemekler hazırlayarak jürinin beğenisine sundu.

    Dün gecenin dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

    Bireysel dokunulmazlık oyunu

    MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Melih oldu.

    MasterChef te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef Türkiye 58. bölüm eleme adayları.. #1

    Eleme adayları belli oldu

    MasterChef Türkiye'de dün yayınlanan 58. bölümde gecenin eleme adayları Görkem ve Metin oldu.

    MasterChef te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef Türkiye 58. bölüm eleme adayları.. #2

    MasterChef te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef Türkiye 58. bölüm eleme adayları.. #3


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