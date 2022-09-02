MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef Türkiye 58. bölüm eleme adayları..

MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı.Dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak uyandırdı.İşte dün akşam yaşananlar..

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyunları devam ediyor.

Mavi takım ve kırmızı takım kıyasıya bir mücadele vererek dokunulmazlık oyununu kazanmak için çaba harcıyor.Dün ekranlara gelen 58. bölümde yine heyecan doruklara çıktı.

Mavi takım ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar bu haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Programın dünkü bölümü İzmir'de yapıldı. Takımlar İzmir'e ait ürünlerle geleneksel yemekler hazırlayarak jürinin beğenisine sundu.

Dün gecenin dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu.

Bireysel dokunulmazlık oyunu

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Melih oldu.

Eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'de dün yayınlanan 58. bölümde gecenin eleme adayları Görkem ve Metin oldu.