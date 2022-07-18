MasterChef'e katılan yarışmacı kadın çıktı! Hikayesi jüriyi gözyaşlarına boğdu...

Kadın olduğu için iş bulamayıp erkek gibi davranmak zorunda bırakılan gerçek adı Naciye olan Neco Usta isimli yarışmacı sosyal medyada gündem yarattı.

MasterChef Türkiye TV8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması...

MasterChef, ilk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı.

Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı.

2021 yılında olduğu gibi bu sezon da programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşıyor.

Masterchef Türkiye yeni sezon ilk bölümüyle 4 Temmuz Pazartesi günü seyircisiyle buluştu.

Birbirinden ilginç yarışmacılarıyla sezona giriş yapan Masterchef'in 11. bölümüne Neco Usta isimli yarışmacı damga vurdu.

Yemeğini yapan Neco Usta, anlattığı hayat hikayesi ve çalışmak için yaşadığı zorlukları anlatırken herkesi duygulandırdı.

Yarışmaya Ankara'dan katılan Neco Usta, uzun yıllardır kokoreç ve kebapçı olarak çalıştığını söyledi.

Neco Usta, yemeğini hazırlarken mesleği öğrenmek için yaşadığı zorluklara karşı nasıl mücadele ettiğini ve sonunda başardığından bahsetti.

3 erkek evlat sahibi Neco usta, 20 senedir meslekte olduğunu söyledi.

Bulaşıkçılıkla mesleğe başlayan usta, geçmişte sıkıntılar yaşadığını, kadın olduğu için zor iş bulduğunu açıkladı.

"Kılık değiştirmek zorunda kaldım"

Neco Usta'nın hikayesi karşısında şefler duygulanırken, Mehmet Yalçınkaya ise mesleğini yapmak için kılık değiştirmek zorunda kalması hakkında "Mutfakta ilk bayan aşçıyla tanışmam 1997'deydi. Nermin abla, Antalya'da hiç unutmam. Eğer siz bugün kılık değiştirmek zorunda kalıp bir yerlerde iş bulabildiyseniz, bu bizim ayıbımız. Yaşadıklarınıza saygı duyuyorum. Keşke böyle şeyler hiç yaşanmasa. Zor, anlıyorum sizi" dedi.

İlk turu geçti

Yemeğini beğenmediğini söyleyen Mehmet Yalçınkaya, "hayır" cevabı verecek gibi sessiz kaldıktan sonra "evet" dedi.

Son olarak Danilo şef Neco Usta'nın tabağını değerlendirdi ve 'Evet' cevabını verdi.

Somer Şef, hayır dedikten sonra bir pişmanlık hissettiğini söylerken Neco Usta, bir üst tura geçmek için hak kazandı.