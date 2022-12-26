MasterChef'e veda eden isim belirlendi

MasterChef Türkiye'de eleme heyecanının yaşandığı haftada programa veda eden isim Tolga oldu.

MasterChef Türkiye'de 2022'de eleme gecesi nefes kesti.

6 yarışmacı, hafta boyu mavi ve kırmızı takım olarak mutfakta lezzet yarışına çıktı. Takım oyunları ve ödül oyunları yapıldı.

Mavi takımdan Tolga ile Metin, kırmızı takımdan da Burak Kaya ile Görkem potaya girmişti. Pazar akşamı iki aşamalı eleme oyunları sonunda bir isim hayallerine veda etti.

Jüri kalkan balığı istedi

6'ya kalan yarışmacılar, son kez takım oyununa çıktı ve birbirinden enfes tabaklar çıkardı. Bu hafta eleme potasında Tolga, Metin, Burak ve Görkem yer aldı.

Pazar akşamı iki aşamalı oyunun ilkinde MasterChef jürisi, yarışmacılardan kalkan balığı ile yaratıcı tatlar istedi. Tabaklar çıkarıldı ve şefler tarafından değerlendirme yapıldı.

İlk tabakların oylaması yapıldı. İlk aşamada Tolga 17, Burak Kaya 15, Metin 18 ve Görkem 14 puan aldı. Elemenin ikinci sınavı ise şef tabağı oldu. Bu aşamada Danilo Şef'in Tournedos Rossini adlı yemeği yapıldı.

Tolga veda etti

İkinci tabakların sonunda potadan ilk çıkan isim Metin oldu. Eleme potasından ikinci olarak da Burak çıktı.

Danilo Şef'in imza yemeği, eleme gecesinin ikinci oyunu oldu.

Görkem 35 puan aldı ve potadan çıkan son isim olunca Tolga, MasterChef'e veda etti.