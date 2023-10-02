MasterChef'e veda eden Uğur Kardaş'tan ilk paylaşım geldi! 'Ne diyim teşekkürler' MasterChef Türkiye All Star'dan elenen Uğur Kardaş veda paylaşımıyla dikat çekti. İşte yarışmaya katıldığı hafta elenen Uğur Kardaş'ın ilk paylaşımı..

ensonhaber.com

TV8'in en çok izlenen yapımlarından olan MasterChef Türkiye All Star'a veda eden son isim eski şampiyonlardan Uğur Kardaş oldu.

Yarışmaya bu hafta katılan ve kırmızı takıma dahil olan Uğur Kardaş haftanın eleme adayları arasında yer alıyordu.

MasterChef Türkiye All Star'ın dün oynanan eleme oyunu sonrasında Uğur Kardaş şeflerin değerlendirmeleri sonrası programa veda etti.

Uğur Kardaş'ın programa katılması sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi sonrası yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklanan Uğur Kardaş daha sonra serbest kalmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları bu olaya tepki gösterirken Uğur Kardaş yarışmaya dahil olduğu hafta veda etti.

MasterChef Türkiye All Star'a veda eden Uğur Kardaş elenmesinin ardından ilk paylaşımını yaptı.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Kardaş "Ben sonuna kadar tabağımdan memnunum nasibim buymuş ne diyim teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Uğur Kardaş'ın bu paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.