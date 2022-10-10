Petrol
97.17
-0.77%
Euro
18.0518
-0.28%
Dolar
18.567
-0.26%
Altın
1.007
-0.73%
Borsa
3568
0.00%
Bitcoin
364.517
-0.10%
BTXN Coin
9.10
-7.33%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    MASTERCHEF'E VEDA ETTİ! MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef 9 Ekim eleme oyunu..

    MasterChef Türkiye'de programa veda eden bir isim daha belli oldu.İşte 96. bölümde yaşananlar ve yarışmaya veda eden o isim..
    • 10.10.2022 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MASTERCHEF'E VEDA ETTİ! MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef 9 Ekim eleme oyunu..

    MasterChef Türkiye'de eleme oyunu heyecanı yaşandı.6 eleme adayının kıyasıya bir mücadele verdiği oyunda bir isim yarışmaya veda etti.

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme potasında yer alan isimler Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak ve Şule oldu.Bu isimler yarışmaya devam edebilmek için tezgah başına geçti.

    İki tur üzerinden oynanan eleme oyunun ilk turda 3 isim başarılı tabaklar yaparak eleme potasında kurtuldu.Bu isimler Gamze, Metin ve Tayfun oldu.

    Tolga,Burak ve Şule ise son kez bir yemek yaparak şeflerin beğenisine sundu.Ve en başarısız tabağı yapan isim programa veda etti.Şeflerin yaptığı tadım sonrası o isim yarışmaya veda etti.

    MASTERCHEF E VEDA ETTİ! MasterChef Türkiye de kim elendi? MasterChef 9 Ekim eleme oyunu.. #1

    Elenen isim belli oldu

    MasterChef'in dün ekranlara gelen 96. bölümünde programa veda eden yarışmacı Şule oldu.

    MASTERCHEF E VEDA ETTİ! MasterChef Türkiye de kim elendi? MasterChef 9 Ekim eleme oyunu.. #2


    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Ordu'da domuz saldırısına uğrayan anne ve oğlunun durumu ağır
    3. Sayfa

    Ordu'da domuz saldırısına uğrayan anne ve oğlunun durumu ağır

    Gümüşhane’de, elektrikli battaniyeden çıkan yangın can aldı
    3. Sayfa

    Gümüşhane’de, elektrikli battaniyeden çıkan yangın can aldı

    Görüş Bildir