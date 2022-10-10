MASTERCHEF'E VEDA ETTİ! MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef 9 Ekim eleme oyunu..

MasterChef Türkiye'de programa veda eden bir isim daha belli oldu.İşte 96. bölümde yaşananlar ve yarışmaya veda eden o isim..

MasterChef Türkiye'de eleme oyunu heyecanı yaşandı.6 eleme adayının kıyasıya bir mücadele verdiği oyunda bir isim yarışmaya veda etti.

MasterChef Türkiye'de bu haftanın eleme potasında yer alan isimler Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak ve Şule oldu.Bu isimler yarışmaya devam edebilmek için tezgah başına geçti.

İki tur üzerinden oynanan eleme oyunun ilk turda 3 isim başarılı tabaklar yaparak eleme potasında kurtuldu.Bu isimler Gamze, Metin ve Tayfun oldu.

Tolga,Burak ve Şule ise son kez bir yemek yaparak şeflerin beğenisine sundu.Ve en başarısız tabağı yapan isim programa veda etti.Şeflerin yaptığı tadım sonrası o isim yarışmaya veda etti.

Elenen isim belli oldu

MasterChef'in dün ekranlara gelen 96. bölümünde programa veda eden yarışmacı Şule oldu.