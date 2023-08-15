MasterChef'in Azize'si eridikçe güzelleşti, sosyal medyayı salladı! "Aynı kişi misiniz" MasterChef All Star kadrosunda yer alan Azize Polat, sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla gündem oldu. Azize'yi gören izleyiciler, tanımakta zorlandı.

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef, 2023 sezonunda All Star kadrosu ile yarışıyor.

MasterChef'te yer alan isimlerden biri de Azize Polat oldu.

Azize Polat, 38 yaşında bir ev hanımı ve aslen Adanalı. Üç çocuk annesi Azize, MasterChef 2021 sezonunda yarışmıştı.

30 kilo veren Azize, görenleri şoke etti.

Instagram pozları olay

Yarışmada beğeni toplayan MasterChef Azize, Instagram'daki kareleriyle dikkat çekti.

Mutfak dışında farklı bir görünümü olan Azize Polat, güzelliğiyle beğeni topladı.

Takipçileri ise "Aynı kişi mi", "En güzelleri sensin", "Prenses" yorumlarında bulundu.