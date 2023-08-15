MasterChef'in Azize'si eridikçe güzelleşti, sosyal medyayı salladı!

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef, 2023 sezonunda All Star kadrosu ile yarışıyor.

MasterChef'te yer alan isimlerden biri de Azize Polat oldu.

Azize Polat, 38 yaşında bir ev hanımı ve aslen Adanalı. Üç çocuk annesi Azize, 2021 sezonunda yarışmıştı.

30 kilo veren Azize, görenleri şoke etti.

MasterChef'in Azize'si sosyal medyayı yaktı geçti!

Instagram pozları olay

Yarışmada beğeni toplayan MasterChef Azize, Instagram'daki kareleriyle dikkat çekti.

MasterChef'in Azize'si sosyal medyayı yaktı geçti!

Mutfak dışında farklı bir görünümü olan Azize Polat, güzelliğiyle beğeni topladı.

MasterChef'in Azize'si sosyal medyayı yaktı geçti!

Takipçileri ise "Aynı kişi mi", "En güzelleri sensin", "Prenses" yorumlarında bulundu.

MasterChef'in Azize'si sosyal medyayı yaktı geçti!
MasterChef'in Azize'si sosyal medyayı yaktı geçti!