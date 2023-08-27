MasterChef'in ilk altın kaşığı! Bakın kim aldı... MasterChef All Star'da ilk kaşık heyecanı yaşandı. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği yarışmada Somer Şef'ten altın kaşığı alan isim belli oldu.

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MasterChef All Star, tüm heyecanıyla devam ediyor.

Seyircilerin ilgi ile takip ettiği yarışmada altın kaşık sonunda atıldı.

Sezonun ilk altın kaşığı 26 Ağustos'ta yayınlanan bölümle yarışmacılardan birine gitti.

Bölümü kaçıranlar, altın kaşığı alan ismi öğrenmek istiyor. Peki kaşığı alan ilk isim kim oldu? İşte o yarışmacı...

Altın kaşık geldi

All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ikinci etaba kalan Tanya, Sergen, Eda, Batuhan, Sefa, Batuhan ve Barbaros yaratıcılık tabağı için yarıştı.

Şeflerin kaşık istemesiyle ortam bir anda gerildi.

Nefeslerin tutulduğu bölümde yarışmacıların büyük bir kısmı Tanya'nın kaşık alacağını söyledi.

Somer Şef'in açıklamasıyla MasterChef All Star'ın ilk kaşık alan yarışmacısı belli oldu.

Barbaros kaptı

Barbaros Yoloğlu, MasterChef All Star'ın ilk altın kaşık alan yarışmacısı oldu.

2020 sezonunda yarışan ve Serhat Doğramacı ile finale kalan Barbaros, şampiyonluğu Serhat'a kaptırmıştı.