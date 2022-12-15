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    MasterChef'in Kıbrıs güzeliydi! Tanya'nın değişimi ağızları açık bıraktı...

    MasterChef 2020 yarışmacılarından Tanya Kilityalı, MasterChef 2022'ye konuk olarak katıldı. Kıbrıslı Tanya'nın değişimi, izleyicileri şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 10:22
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    MasterChef'in Kıbrıs güzeliydi! Tanya'nın değişimi ağızları açık bıraktı...

    TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, finale adım adım yaklaşıyor.

    Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, birbirinden farklı tarifleri seyircileri ile buluşturmaya devam ediyor.

    Dış çekim için Kıbrıs'a giden Masterchef ekibi, bu akşam Yavru Vatan'da yöresel yemekler yapacak.

    Geçen sezonun başarılı yarışmacılarından biri olan MasterChef Tanya, MasterChef yarışmasına konuk olarak katılıyor.

    MasterChef in Kıbrıs güzeliydi! Tanya nın değişimi ağızları açık bıraktı... #1

    Kıbrıs şivesiyle sempati kazanan Tanya Kilitkayalı, son görüntüsüyle izleyicileri şoke etti.

    İmaj değişikliğine giden ve saçlarını değiştiren Tanya'nın son halini görenler, gözlerine inanamadı.

    MasterChef in Kıbrıs güzeliydi! Tanya nın değişimi ağızları açık bıraktı... #2

    Tanya'nın değişimi

    Saçlarının rengini değiştiren ve imaj değişikliğine giden Tanya, yarışmanın ardından kendisine yeni bir hayat kurdu.

    Şimdilerde bir restoranda aşçılık yaparak geçimini sağlayan Tanya, İstanbul-Kıbrıs arasında mekik dokuyor.

    Yarışma zamanlarına göre kilo aldığı görülen MasterChef Tanya, güzelliği ve sempatikliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

    Tanya'nın son halini gören takipçileri ise "Her halinle güzelsin", "Çok değişmişsin", "Sana ne oldu" yorumlarında bulunuyor.

    MasterChef in Kıbrıs güzeliydi! Tanya nın değişimi ağızları açık bıraktı... #3

    MasterChef in Kıbrıs güzeliydi! Tanya nın değişimi ağızları açık bıraktı... #4

    MasterChef in Kıbrıs güzeliydi! Tanya nın değişimi ağızları açık bıraktı... #5

    MasterChef in Kıbrıs güzeliydi! Tanya nın değişimi ağızları açık bıraktı... #6


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