MasterChef'in Kıbrıs güzeli Tanya'nın pozları Instagram'ı salladı! "İyice güzelleştin" 2020 sezonu yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı, MasterChef All Star kadrosu ile yine ekranlarda yer aldı. Tanya'nın son halini görenler, sosyal medya hesaplarına bakınca bir şok daha yaşadı. İşte Tanya'dan dikkat çeken pozlar...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye, 2023 sezonunda sevilen yarışmacılardan kadro kuruyor. Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, All Star kadrosu ile ekranlara geliyor. Geçen sezonlara damga vurmuş birçok isim, yeni sezon için ter döküyor. 2020 yılında MasterChef'te yarışan Tanya Kilitkayalı, yarışmacı adayları arasında yer alıyor. Kıbrıslı Tanya Kıbrıs şivesiyle sempati kazanan Tanya'yı görenler, gözlerine inanamadı. Büyük bir değişim yaşayan Tanya'nın sosyal medyasına bakan izleyiciler, şaşkınlık yaşadı. Gittikçe güzelleşen Tanya'nın son hali, beğeni topladı.