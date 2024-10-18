MasterChef'in Nigar'ı 30 yıllık evli çıktı! İşte eşi ve kızları ile pozları...

Yağmur Dinç

TV8'in sevilen yarışması MasterChef, yarışmacıları ile izleyicilerin gündemine geliyor.

Her sezon adından söz ettiren farklı isimler yer alırken, bazı isimler hafızalara kazınıyor.

MasterChef 2024'ün iddialı yarışmacılarından biri de Nigar oldu.

50 yaşındaki Nigar Akyıldız'ın özel hayatı da merak konusu oldu.

EŞİ VE ÇOCUKLARI

30 yıllık evli olan MasterChef Nigar Akyıldız, eşi ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor.

Nigar'ın mutfaktadaki yetenekleri kadar evlilik ve annelikte de başarılı olduğu fotoğraflara yansıyor.

2 kızı bulunan Nigar Akyıldız, ailesi ile mutlu anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.