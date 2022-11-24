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    MasterChef'in yakışıklısı Burak Kaya oyuncu çıktı! Fenomen dizideki halleri şoke etti...

    MasterChef'te hem yeteneği hem de yakışıklılığı ile öne çıkan isimlerden Burak Kaya'nın yıllar önce rol aldığı dizideki halleri gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 15:11
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    MasterChef'in yakışıklısı Burak Kaya oyuncu çıktı! Fenomen dizideki halleri şoke etti...

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef, finale yaklaşıyor...

    Yarışmacılar arasından yaşanan mücadele iyice artması heyecanlı anlara sahne oluyor.

    MasterChef şampiyonu kim olacak merakının yanı sıra yarışmacıların ekran dışındaki hayatları da bir o kadar takip ediliyor.

    MasterChef Burak Kaya, sezonun iddialı isimleri arasında yer alıyor.

    Hem aşçılık yetenekleri hem de karizmasıyla adından sıkça söz ettiren Kaya'nın ilk ekran macerası da MasterChef değil.

    Oyunculuk serüveni

    Eğlence sektöründe çalışan Masterchef Burak, reklamlarda oynamış, dizi ve sinema projelerinde yer almıştır.

    Burak Kaya'nın 2014 yılında Kanal 7 için çekilen Elif dizisinde oynadığı da görüldü.

    Dizide "Koray" karakterini canlandıran Kaya, uzun bir dönem oyunculuk yaptı.

    Tarzı yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşayan Kaya'yı takipçileri tanımakta zorlandı.

    MasterChef in yakışıklısı Burak Kaya oyuncu çıktı! Fenomen dizideki halleri şoke etti... #1

    MasterChef in yakışıklısı Burak Kaya oyuncu çıktı! Fenomen dizideki halleri şoke etti... #2

     

    MasterChef in yakışıklısı Burak Kaya oyuncu çıktı! Fenomen dizideki halleri şoke etti... #3

    MasterChef in yakışıklısı Burak Kaya oyuncu çıktı! Fenomen dizideki halleri şoke etti... #4

    MasterChef in yakışıklısı Burak Kaya oyuncu çıktı! Fenomen dizideki halleri şoke etti... #5


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