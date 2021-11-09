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    MasterChef'te 8 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı? Haftanın takımları ve kaptanları

    MasterChef'in yeni bölümünde en iyi pideyi yapan yarışmacı mavi takım kaptanlığını kazandı. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 09:10
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    MasterChef'te 8 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı? Haftanın takımları ve kaptanları

    MasterChef Türkiye'de 25 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde yarışmacılar takım kaptanlığı için ter döktü.

    İki farklı pidenin yapıldığı kaptanlık oyunu iki aşamada yapıldı. Bir saatlik süre sonunda şeflerin kritik tadımı Mavi takımı kaptanını belirledi.

    Peki, 8 Kasım Pazartesi MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar..

    MASTERCHEF KAPTALIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Şefler, iki aşamada oynanacak kaptanlık oyununda ilk turda kapalı pide yapmalarını istedi. İkinci tura geçen yarışmacılardan istenen ise Trabzon yağlısı oldu. Bu tura kalan altı yarışmacı arasından en başarılı isim Safanur oldu ve kaptanlık oyununu kazandı.

    Mavi takım kaptanı olan Safanur’un Kırmızı takım kaptanlığı için tercihi Mert oldu.

    MasterChef te 8 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı? Haftanın takımları ve kaptanları #1

    KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

    MasterChef’te kaptanlar düellosunda istenen yemek parmak börek oldu. On iki adet parmak börek için verilen süre ise 35 dakika idi.

    Yapılan ürünlerin tadımı sonrasında parmak böreği daha başarılı yapan isim Mert, kaptanlar düellosunu kazandı.

    MasterChef te 8 Kasım kaptanlık oyununu kim kazandı? Haftanın takımları ve kaptanları #2

    HAFTANIN TAKIMLARI

    MAVİ TAKIM: Safanur (Kaptan), Eren, Hasan, Tahsin, Dilara, Pelin

    KIRMIZI TAKIM: Mert (Kaptan), Sergen, Azize, Araz, Burcu

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