MasterChef’te ana kadroya giren yarışmacı belli oldu! MasterChef All Star 7. yarışmacı…

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye de, bu sezon eski yarışmacılar yarışıyor. Seçme turunun devam ettiği yarışmada geçtiğimiz hafta 2018-2019 yarışmacıları mücadele etti. Bu hafta birbirinden iddialı 2020 yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıkıyor. Her sezondan 5 kişinin ana kadroya girdiği yarışmada bu hafta 2. isim belli oldu. Haftanın ilk günü yapılan elemelerin ardından tabağını şeflerine beğendirerek ana kadroya giren isim Sefa olmuştu. Dün akşam ana kadronun 7. yarışmacısı seçildi. İşte MasterChef All Star’da dün akşam ana kadroya dahil olan yarışmacı… MasterChef dün akşam kim kazandı? MasterChef All Star 21 Haziran tarihinde 2020 yarışmacıları mücadele etti. En iyi tabağı çıkararak ana kadroya giren 7. isim Tanya oldu.