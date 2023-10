MasterChef'te arsa ödülü! MasterChef Türkiye All Star 124. bölüm fragmanı MasterChef Türkiye All Star 124. bölümüyle bu akşam ekrenlara gelecek. İşte MasterChef Türkiye All Star 124. bölüm fragmanı..

ensonhaber.com TV 8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yarışma programı MasterChef'te heyecan sürüyor. Eski sezon yarışmacılarının yer aldığı All Star sezonunda her bölüm birbirinden zorlu oyunlara sahne oluyor. Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlıkları kazanabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Bu haftanın üç dokunulmazlık oyunuda tamamlandı. Barış'ın kaptan olduğu kırmızı takım bu haftaki dokunulmazlık oyunlarını 2-1 kazandı. MasterChef'te bu haftanın eleme adayları kırmızı takımdan Eren ve Cemre mavi takımdan ise Sergen, Alican, Kıvanç ve Azize oldu. Bugün akşam ödül oyunu ile ekrana gelecek olan MasterChef'te büyük ödül heyecanı yaşanacak. Geçen haftalarda büyük ödülün 100.000 TL olduğu programda bu kez farklı bir ödül verilecek. Ödül oyununu kazanan yarışmacı Lüleburgaz'dan bir arsa sahibi olacak. Peki, ödül oyununu hangi yarışmacı kazanacak? İşte yeni bölüm tanıtımı...