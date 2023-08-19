MasterChef'te büyük ödül! Tam 100 bin TL kazandı! İşte MasterChef'te büyük ödülü kazanan o isim.. MasterChef Türkiye All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Büyük ödülün 100 bin TL olduğu bölümde ödülü kazanan isim merak uyandırdı. İşte detaylar..

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TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı.

Büyük ödülün 100.000 TL olduğu gecede mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya bir mücadele verdi.

İki etaptan oluşan ödül oyununun ilk etabında, takım halinde bir yarış yapıldı. Takım oyununu kazanan taraf ise kırmızı takım oldu.

İkinci etap için tezgah başına geçen kırmızı takım yarışmacılardan en iyi tabağı çıkaran isim 100.000 liralık büyük ödülün sahibi oldu.

MasterChef Türkiye All Star'da en başarılı tabağı yaparak 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim kırmızı takımdan Suna oldu.