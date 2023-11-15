MasterChef'te Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef'te sezonun ikinci altın kaşığı kime atıldı?

TV8 ekranlarının izlenme rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star 150. bölümü ile ekranlara geldi.
Her bölümü büyük heyecana sahne olan MasterChef'te bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.
Bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım olmuş ve mavi takımdan Dilara ve Ayaz eleme potasına giden isimler olmuştu.
Programın 15 Kasım Çarşamba akşamı ekrana gelen 150. bölümünde takımlar ikinci dokunulmazlık oyununu kazanmak için hünerlerini sergiledi.
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti.
MasterChef'in 150. bölüm fragmanında Danilo şefin bir tabağa altın kaşık attığı anlar paylaşılmıştı.
Altın kaşığın hangi yarışmacıya atıldığı merak uyandırdı. Peki, altın kaşık hangi tabağa atıldı?
Danilo şef kaşık attı
MasterChef Türkiye All Star'da altın kaşık atılan tabak henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimiz güncellenecektir..