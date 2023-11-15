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MasterChef'te Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef'te sezonun ikinci altın kaşığı kime atıldı?

MasterChef'te Danilo Şef kime kaşık attı? MasterChef'te sezonun ikinci altın kaşığı kime atıldı? MasterChef Türkiye All Star'da bu sezonun ikinci altın kaşığını alan isim merak uyandırdı. Peki, bu sezon ikinci kez kaşık atılan tabak hangi yarışmacıya ait? İşte yanıtı..