MasterChef'te dev ödül! Tam 100 bin TL kazandı! İşte MasterChef'te büyük ödülü kazanan o isim.. MasterChef Türkiye All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Büyük ödülün 100 bin TL olduğu bölümde ödülü kazanan isim merak uyandırdı. İşte detaylar..

Sevilen yemek yarışması MasterChef All Star izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Siviroğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşandı.

Büyük ödülün 100.000 TL olduğu gecede mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları kıyasıya bir mücadele verdi.

İki etaptan oluşan ödül oyununun ilk etabında, takım halinde bir yarış yapıldı. Takım oyununu kazanan taraf ise kırmızı takım oldu. Kırmızı takım ikinci etap olan yaratıcılık oyununa kalmayı başardı.

İkinci etapta tezgah başına geçen yarışmacılardan sakatat ürünler ile yaratıcı bir tabak çıkarmaları istendi. Bu etapta en iyi tabağı çıkaran isim büyük ödülün sahibi oldu.

MasterChef Türkiye All Star'da 100 bin TL'lik büyük ödülü kazanan isim kırmızı takımdan Gamze oldu.