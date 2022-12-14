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    MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı! 13 Aralık MasterChef Türkiye eleme adayı..

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. İşte dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ve bu haftanın ilk eleme adayı..
    • 14.12.2022 - 09:23
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    MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı! 13 Aralık MasterChef Türkiye eleme adayı..

    MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. 7 yarışmacının kaldığı programda sona doğru gelinirken dokunulmazlık oyunları büyük önem kazanmaya başladı.

    Mavi takım ve kırmızı takım bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Bu hafta mavi takım kaptanı Yağız olurken kırmızı takım kaptanı olarak Tolga'yı seçmişti.

    Mavi takım Yağız, Metin, Burak Kaya ve Kıvanç'tan oluşurken Kırmızı takım Tolga, Ayaz ve Görkem'den oluştu.

    Şeflerin idtediği yemekleri hazırlayan yarışmacılar son 4 isim arasına kalabilmek için kıyasıya bir mücadele veriyor.

    MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Yağız'ın kaptan olduğu mavi takım oldu. Kırmızı takımın kendi arasında oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Tolga kazandı.

    Eleme adayı belli oldu

    MasterChef Türkiye'de dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden kırımızı takımda eleme adayı Görkem oldu.

    MasterChef te dokunulmazlığı hangi takım kazandı! 13 Aralık MasterChef Türkiye eleme adayı.. #1


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